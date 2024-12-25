Чернышенко: количество туров по России выросло на 10%

Количество туристических поездок по России к концу года может достигнуть примерно 91,5 миллиона, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко РИА Новости. Показатель на 10% выше, чем в прошлом году.

На данный момент прошло уже более 75 миллионов поездок. Сейчас стоит задача увеличить их количество до 140 миллионов.

«И по динамике мы понимаем, что выйдем где-то на 91,5 миллионов туристов, что примерно на 10% больше, чем в прошлом году», — сказал вице-премьер РФ.

Ранее такое поручение дал президент России Владимир Путин в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Ранее сообщалось, что туристический поток в Республике Крым вырос на 6% по сравнению с данными прошлого года. За этот год там отдохнули 5 миллионов 587 тысяч туристов.