Турпоток в Крыму почти на треть вырос в сравнении с 2023 годом

Туристический поток в Республике Крым вырос на 6% по сравнению с данными прошлого года, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Только за два осенних месяца там побывали более миллиона человек.

«Удался и бархатный сезон: за два осенних месяца у нас отдохнуло порядка миллиона человек, что на 6% выше прошлогоднего уровня», - следует из сообщения Telegram-канале.

Он подчеркнул, что с начала 2024 года в республике отдохнули 5 миллионов 587 тысяч туристов. Этот показатель на 18% больше, чем в тот же период в прошлом году.

Кроме того, по словам Аксенова, спрос на новогодние праздники увеличился в два раза. Республика занимает лидирующие позиции в рейтинге самых бюджетных популярных направлений в стране.