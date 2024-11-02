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Турпоток в Крыму почти на треть вырос в сравнении с 2023 годом

С начала 2024 года на полуострове побывали около 5 миллионов 587 тысяч человек.
Карина Тазетдинова 2024-11-02 13:04:39
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

Туристический поток в Республике Крым вырос на 6% по сравнению с данными прошлого года, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Только за два осенних месяца там побывали более миллиона человек.

«Удался и бархатный сезон: за два осенних месяца у нас отдохнуло порядка миллиона человек, что на 6% выше прошлогоднего уровня», - следует из сообщения Telegram-канале.

Он подчеркнул, что с начала 2024 года в республике отдохнули 5 миллионов 587 тысяч туристов. Этот показатель на 18% больше, чем в тот же период в прошлом году.

Кроме того, по словам Аксенова, спрос на новогодние праздники увеличился в два раза. Республика занимает лидирующие позиции в рейтинге самых бюджетных популярных направлений в стране.

#в стране и мире #Крым #республика крым #туризм #Сергей Аксенов #путешествие
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