Удар «Торнадо» уничтожил до 66 боевиков из подразделения «Птахи Мадьяра»

Российское оборонное ведомство сообщает об уничтожении до 66 украинских боевиков из состава подразделения «Птахи Мадьяра».

Удар был нанесен расчетом РСЗО «Торнадо». Целью стал пункт временной дислокации операторов FPV-дронов неприятеля.

МО РФ отметило, что 66 боевиков - это 11 расчетов FPV-дронов. Кроме этого, уточнили в Минобороны России, удалось уничтожить до 10 вражеских автомобилей повышенной проходимости.

Кроме этого, в сообщении написано, что цель находилась в населенном пункте Журавка в Харьковской области.

Ранее российское оборонное ведомство продемонстрировало уничтожение украинского самолета МиГ-29 ракетой «Искандера».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.