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Удар «Торнадо» уничтожил до 66 боевиков из подразделения «Птахи Мадьяра»

Кроме этого, Минобороны России сообщает об уничтожении до 10 автомобилей повышенной проходимости ВСУ.
2024-11-29 18:05:13
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российское оборонное ведомство сообщает об уничтожении до 66 украинских боевиков из состава подразделения «Птахи Мадьяра».

Удар был нанесен расчетом РСЗО «Торнадо». Целью стал пункт временной дислокации операторов FPV-дронов неприятеля. 

МО РФ отметило, что 66 боевиков - это 11 расчетов FPV-дронов. Кроме этого, уточнили в Минобороны России, удалось уничтожить до 10 вражеских автомобилей повышенной проходимости. 

Кроме этого, в сообщении написано, что цель находилась в населенном пункте Журавка в Харьковской области. 

Ранее российское оборонное ведомство продемонстрировало уничтожение украинского самолета МиГ-29 ракетой «Искандера».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Харьковская область #спецоперация #РСЗО #Торнадо #уничтожение #Журавка #Птахи Мадьяра
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