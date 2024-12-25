Bild раскрыл причину увольнения украинского посла в Германии

Деятельность украинского посла в Германии Алексея Макеева систематически критиковалась, что могло стать причиной его увольнения Зеленским. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, Макеев останется в Германии до февраля. Свой пост он занимал с 2022 года.

«Однако необходимые документы для его увольнения уже отправлены в МИД в Берлине», - говорится в статье.

Официальной причиной увольнения называют «регулярную ротацию украинских дипломатов». До Макеева на этом посту более семи лет провел Андрей Мельник. Он, в частности, неоднократно публично нападал на посла Макеева, обвиняя его в недостаточных усилиях по оказанию помощи и поддержки Киева со стороны Германии, пишет Bild.

По данным издания, за время работы посла Макеева правительственная коалиция под руководством Олафа Шольца поставила на Украину 121 боевой танк и 140 боевых машин пехоты и множество других тяжелых вооружений.

Ранее сообщалось, что ФРГ выделила в новый пакет помощи Украине ПВО IRIS-T, танки Leopard-1, разведывательные и ударные беспилотники и зимнюю одежду на общую сумму 650 млн евро.