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В бундестаге рассказали, что входит в новый пакет помощи Киеву

Берлин отправит на Украину вооружение стоимостью 650 млн евро.
Таисия Кваша 2024-12-02 17:02:49
© Фото: Markus Lenhardt, dpa, Global Look Press

В новый пакет помощи Украине на сумму 650 млн евро входят ПВО IRIS-T, танки Leopard-1, разведывательные и ударные беспилотники. Об этом сообщил на брифинге представитель Минобороны Германии Митко Мюллер.

Он добавил, что, кроме вооружения, в пакет помощи также входит зимняя одежда.

Ранее, в октябре, представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер сообщил о планах военной поддержки Украины, сумма которой составила 1,4 млрд евро.

Напомним, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев с официальным визитом. Отмечается, что именно там канцлер сообщит Зеленскому о поставках вооружения на Украину.

#в стране и мире #Украина #Германия #Бундестаг #военная поддержка
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