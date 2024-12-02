В бундестаге рассказали, что входит в новый пакет помощи Киеву

В новый пакет помощи Украине на сумму 650 млн евро входят ПВО IRIS-T, танки Leopard-1, разведывательные и ударные беспилотники. Об этом сообщил на брифинге представитель Минобороны Германии Митко Мюллер.

Он добавил, что, кроме вооружения, в пакет помощи также входит зимняя одежда.

Ранее, в октябре, представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер сообщил о планах военной поддержки Украины, сумма которой составила 1,4 млрд евро.

Напомним, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев с официальным визитом. Отмечается, что именно там канцлер сообщит Зеленскому о поставках вооружения на Украину.