Al Modon: новое правительство Сирии потребует у Ирана $300 млрд компенсации

Новое правительство Сирии планирует потребовать у Ирана 300 миллиардов долларов компенсации, передает Al Modon. Отмечается, что компенсацию планируется забрать за поддержку бывшего сирийского президента Башара Асада властями Тегерана.

«Новая администрация работает над подготовкой меморандума, который она представит в международные суды, который включает в себя требование к Ирану выплатить 300 миллиардов долларов в качестве компенсации сирийскому народу и сирийскому государству за ущерб», — сказал источник издания.

Документ, по данным источника, собираются направить в международные суды. Под причиненным ущербом они подразумевают «преступные и произвольные действия» Тегерана.

Напомним, что 8 декабря в Сирии произошла смена власти, после которой Башар Асад оставил президентский пост и покинул страну. Вместе с семьей он прибыл в Россию, которая предоставила ему убежище.