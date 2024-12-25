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Минпромторг обновил проект о «российской полке» в магазинах

Отечественные товары получат приоритетное размещение на полках магазинов.
Никита Матосов 2024-12-25 00:49:23
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости

Минпромторг РФ представил обновленный законопроект по созданию «российской полки» в торговых сетях. Он поможет сбалансировать конкурентные условия между отечественными и иностранными брендами. Об этом сообщил глава Минпромторга Российской Федерации Антон Алиханов.

«Предлагаемый законопроект о "российской полке" предполагает введение новых механизмов регулирования, которые раньше не использовались в нашей стране. На данный момент мы подготовили новую редакцию законопроекта и обсуждаем ее с ведомствами», - отметил Алиханов в интервью РИА Новости.

По его словам, основная цель этого проекта заключается в предоставлении маркетинговых преимуществ российским производителям. Это поможет им сравняться в условиях конкуренции с зарубежными брендами, которые имеют сильные позиции на рынке.

«Нам важно создать равные условия для российских и иностранных производителей. Такой подход обеспечит нашим покупателям доступ к более широкому выбору российских товаров», - заявил Алиханов.

В Минпромторге также отметили, что новый закон направлен не только на установление квот для российских продуктов, но и на продвижение отечественной продукции в розничной торговле внутри страны.  

#Минпромторг РФ #продукты #Антон Алиханов #российская полка
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