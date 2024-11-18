МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Десантники показали сеть подземных ходов на левом берегу Днепра

Подземные переходы соединяют все ключевые точки обороны.
Михаил Аброськин 2024-11-18 09:51:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские военные продолжают уничтожать украинских боевиков на правом берегу Днепра. На левобережье наши бойцы оборудовали протяженную и сложную сеть подземных переходов, соединяющую ключевые точки обороны. Там дежурят силы ВДВ на случай попытки высадки противника. Операторы развед-комплексов круглосуточно следят за позициями врага.

«Здесь глаза нашего подразделения. Камера работает на 360 градусов днем и ночь», - рассказывает командир подразделения ВДВ с позывным Набат.

Десантники тщательно скрывают свои орудия. Капониры замаскированы так, что даже вблизи разглядеть их сложно, а с противоположного берега и вовсе почти невозможно. Но работать приходится быстро. Маскировочная крышка закрывается еще до того, как мины достигнут намеченной цели.

Националисты не оставляют надежд найти брешь в российской обороне. Однако наши БПЛА залетают все дальше в тыл противника, чувствуя себя свободно за Днепром. В итоге ВСУ приходится дальше отходить от берега, постепенно теряя над ним контроль.

Напомним, ранее российские военные показали уничтожение укрытия украинских операторов БПЛА. Разведчик с позывным Бабай рассказал, что наши бойцы знают, где может находиться противник и как он передвигается, поэтому могут контролировать его.

#ВДВ #десантники #Днепр #берег #наш эксклюзив #Подземные ходы #позиции
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 