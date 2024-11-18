Российские военные продолжают уничтожать украинских боевиков на правом берегу Днепра. На левобережье наши бойцы оборудовали протяженную и сложную сеть подземных переходов, соединяющую ключевые точки обороны. Там дежурят силы ВДВ на случай попытки высадки противника. Операторы развед-комплексов круглосуточно следят за позициями врага.

«Здесь глаза нашего подразделения. Камера работает на 360 градусов днем и ночь», - рассказывает командир подразделения ВДВ с позывным Набат.

Десантники тщательно скрывают свои орудия. Капониры замаскированы так, что даже вблизи разглядеть их сложно, а с противоположного берега и вовсе почти невозможно. Но работать приходится быстро. Маскировочная крышка закрывается еще до того, как мины достигнут намеченной цели.

Националисты не оставляют надежд найти брешь в российской обороне. Однако наши БПЛА залетают все дальше в тыл противника, чувствуя себя свободно за Днепром. В итоге ВСУ приходится дальше отходить от берега, постепенно теряя над ним контроль.

Напомним, ранее российские военные показали уничтожение укрытия украинских операторов БПЛА. Разведчик с позывным Бабай рассказал, что наши бойцы знают, где может находиться противник и как он передвигается, поэтому могут контролировать его.