Танкисты группировки войск «Восток» обкатали модернизированные Т-72Б3М

Очередная партия новейших образцов военной техники - танков Т-72Б3М - поступила на вооружение в танковые подразделения группировки войск «Восток». Экипажи уже приступили к обкатке машин на полигонах в тыловых районах Донецкой Народной Республики.

После проверки бронемашины отправятся на линию боевого соприкосновения, где будет уничтожать живую силу, технику и укрепления вооруженных формирований украинских националистов.

«Машина - зверь. Полностью машина новая. Все в танке нравится, но двигатель особенно. Машина прям рвет из-под себя. Это прям супер», - сказал наводчик-оператор с позывным «Ладоха».

Т-72Б3М - глубоко модернизированная версия основного боевого танка Т-72. Он оснащен более мощным двигателем B-92С2Ф в 1130 л.с., коробкой-автомат, улучшенной системой управления огнем с цифровым баллистическим вычислителем, прицелом с лазерным дальномером и системой управления противотанковыми ракетами, цифровыми средствами связи последнего поколения. Кроме того, для облегчения движения задним ходом танки оборудованы камерой заднего вида и более надежными гусеничными траками.

«Машина свежая, себя показывает на все 100 процентов. Машина подсказывает механику-водителю через шлемофон, когда не следует оборотов много давать, когда перегрев двигателя - запрещается глушить машину при определенной температуре. Машина советует механику. Машина понравилась», - отметил механик-водитель с позывным «Голова».

Броня Т-72Б3М усилена бортовыми экранами с модулями динамической защиты «Реликт», навесными решетчатыми экранами, а также новыми системами динамической защиты в «мягком» корпусе. Новая защита позволяет значительно повысить живучесть и эффективность применения бронемашины не только при ведении общевойскового боя, но и в ходе боевых действий с массированным применением противотанкового оружия.

Ранее танкисты группировки войск «Восток», действующие на Запорожском направлении, показали, как усилили защиту танков Т-72Б3. По бокам корпуса экипажи установили дополнительную защиту против кумулятивных снарядов, а сверху наварили сетки против FPV-дронов.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.