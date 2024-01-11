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Танкисты ВВО дополнительно укрепили танки Т-72Б3 на Запорожском направлении

По бокам корпуса экипажи установили дополнительную защиту против кумулятивных снарядов, а сверху наварили сетки против FPV-дронов.
2024-01-11 11:44:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Танкисты группировки войск «Восток», действующие на Запорожском направлении, усилили защиту танков Т-72Б3. Об этом сообщает Минобороны России. 

«Танкисты самостоятельно поставили на свою боевую машину дополнительную защиту - по бокам корпуса против кумулятивных снарядов, а сверху наварили антидроновые сетки», - говорится в сообщении. 

Российское оборонное ведомство уточняет, что многие танки этого батальона уже не один раз попадали под вражеский огонь. Для устранения повреждений или для капитального ремонта задействуется ремонтно-восстановительный батальон. Впрочем, если повреждение или неисправность можно устранить на месте, то это экипажи делают сами. 

В МО РФ подчеркнули, что экипажи танков Т-72Б3 36-й общевойсковой армии оперативно отбивают все попытки наступательных действий противника на Запорожском направлении. При этом неприятелю наносится ощутимый урон.

Экипажи дежурят на линии боевого соприкосновения круглосуточно - они поочередно сменяют друг другу. Выезды на уничтожение выявленных целей случаются до четырех-пяти раз в сутки. Танки бьют по скоплениям живой силы и бронетехнике ВСУ. Также они уничтожают вражеские долговременные огневые точки. 

Ранее публиковались кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3М на Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#армия #Т-72Б3 #танки #СВО #Запорожское направление
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