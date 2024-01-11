Танкисты ВВО дополнительно укрепили танки Т-72Б3 на Запорожском направлении

Танкисты группировки войск «Восток», действующие на Запорожском направлении, усилили защиту танков Т-72Б3. Об этом сообщает Минобороны России.

«Танкисты самостоятельно поставили на свою боевую машину дополнительную защиту - по бокам корпуса против кумулятивных снарядов, а сверху наварили антидроновые сетки», - говорится в сообщении.

Российское оборонное ведомство уточняет, что многие танки этого батальона уже не один раз попадали под вражеский огонь. Для устранения повреждений или для капитального ремонта задействуется ремонтно-восстановительный батальон. Впрочем, если повреждение или неисправность можно устранить на месте, то это экипажи делают сами.

В МО РФ подчеркнули, что экипажи танков Т-72Б3 36-й общевойсковой армии оперативно отбивают все попытки наступательных действий противника на Запорожском направлении. При этом неприятелю наносится ощутимый урон.

Экипажи дежурят на линии боевого соприкосновения круглосуточно - они поочередно сменяют друг другу. Выезды на уничтожение выявленных целей случаются до четырех-пяти раз в сутки. Танки бьют по скоплениям живой силы и бронетехнике ВСУ. Также они уничтожают вражеские долговременные огневые точки.

Ранее публиковались кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3М на Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.