МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Актау прибыл спецборт МЧС России с медиками и психологами

Самолет Ил-76 доставит на Родину выживших в авиакатастрофе граждан РФ.
Сергей Лебедев 2024-12-25 20:46:02
© Фото: mchs_official, Telegram

Сегодня вечером в Актау приземлился спецборт МЧС России. Самолет Ил-76 доставил медиков отряда «Центроспас» и психологов.

Также прибыла группа специалистов Министерства здравоохранения РФ. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Спецборт должен доставить из Казахстана граждан РФ, которые пострадали во время крушения пассажирского самолета. Решение об эвакуации будет приниматься уже на месте.

Напомним, в авиакатастрофе удалось выжить девятерым нашим соотечественникам. Всего на борту упавшего лайнера находились 16 россиян. Семь из них погибли.

#Катастрофа #Казахстан #МЧС #Актау #спецборт #центроспас
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 