В Актау прибыл спецборт МЧС России с медиками и психологами

Сегодня вечером в Актау приземлился спецборт МЧС России. Самолет Ил-76 доставил медиков отряда «Центроспас» и психологов.

Также прибыла группа специалистов Министерства здравоохранения РФ. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Спецборт должен доставить из Казахстана граждан РФ, которые пострадали во время крушения пассажирского самолета. Решение об эвакуации будет приниматься уже на месте.

Напомним, в авиакатастрофе удалось выжить девятерым нашим соотечественникам. Всего на борту упавшего лайнера находились 16 россиян. Семь из них погибли.