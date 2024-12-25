Лавров: Россия не обязательно должна сразу отвечать на удары ВСУ

Россия не обязательно должна сразу отвечать на удары киевского режима по территории нашей страны. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, можно немножко подождать.

«Не обязательно сразу после бандитского удара по Казани, по Курской области, по Брянской, Белгородской, необязательно сразу наутро что-то делать», - отметил глава МИД в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что РФ будет отвечать на продолжающиеся удары западным дальнобойным оружием. Не исключено применение и ракетного комплекса «Орешник».

Кроме того, напомнил глава государства, Россия уже неоднократно обращала внимание на вовлеченность Запада в украинский конфликт.