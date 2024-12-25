В Петербурге найдены останки журналиста Максимова, убитого в 2004 году

Останки журналиста Максима Максимова, убитого в 2004 году, найдены под Санкт-Петербургом. Работы по поиску места его захоронения велись несколько суток. Сегодня в поселке Белоостров удалось найти останки, которые совпадают с описанием в уголовном деле, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Убийство журналиста оставалось нераскрытым более 20 лет, однако работа по поиску пропавшего и причастных к расправе над ним не прекращалась. В ходе следствия экс-сотрудник полиции Михаил Смирнов признался в содеянном.

«Мотивом этого преступления явилась профессиональная деятельность журналиста по освещению фактов противоправных действий сотрудников правоохранительных органов», - сообщили в Следственном комитете РФ.

Для подтверждения личности погибшего и причины его смерти по останкам будут назначены необходимые экспертизы. Расследование по уголовному делу продолжается.