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В Петербурге найдены останки журналиста Максимова, убитого в 2004 году

Для подтверждения личности погибшего и причины его смерти по останкам будут назначены необходимые экспертизы.
Ян Брацкий 2024-12-25 17:59:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Останки журналиста Максима Максимова, убитого в 2004 году, найдены под Санкт-Петербургом. Работы по поиску места его захоронения велись несколько суток. Сегодня в поселке Белоостров удалось найти останки, которые совпадают с описанием в уголовном деле, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Убийство журналиста оставалось нераскрытым более 20 лет, однако работа по поиску пропавшего и причастных к расправе над ним не прекращалась. В ходе следствия экс-сотрудник полиции Михаил Смирнов признался в содеянном.

«Мотивом этого преступления явилась профессиональная деятельность журналиста по освещению фактов противоправных действий сотрудников правоохранительных органов», - сообщили в Следственном комитете РФ.

Для подтверждения личности погибшего и причины его смерти по останкам будут назначены необходимые экспертизы. Расследование по уголовному делу продолжается.

#журналист #коррупция #СК РФ #Уголовное дело #Экспертиза #максимов
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