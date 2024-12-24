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Следователи спустя 20 лет раскрыли убийство журналиста Максимова

В покушении на репортера признался бывший милиционер.
Павел Кутаренко 2024-12-24 23:28:31
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Уже пятые сутки под Санкт-Петербургом идут поиски останков журналиста Максима Максимова, убитого 20 лет назад. От результата этих работ зависит расследование громкого дела, которое растянулось на долгие годы. Несколько дней назад полковник милиции в отставке Михаил Смирнов признался, что он убил репортера и закопал его в лесу.

Каждый день на место поисков приезжает Евгений Вышенков - коллега убитого журналиста. Все эти годы он вел свое собственное расследование.

«Это место указал Смирнов, но про это место знали 19 лет назад. Мы копали метров 100 отсюда левее», - говорит Евгений Вышенков.

В 2004 году Максим Максимов «раскопал» факты злоупотреблений заместителя начальника антикоррупционного отдела петербургского РУБОПа. Репортер собрал доказательства, что капитан Михаил Смирнов подставлял задержанных в обвинении по получению взяток.

Когда милиционер понял, что журналист собирается опубликовать о нем статью, решился на убийство. После покушения Михаил Смирнов был арестован по подозрению в системном подбросе взяток. Но его оправдал суд присяжных.

После этого он продолжил «бороться» с коррупцией до самой пенсии. На допросе бывший милиционер признался, что убил журналиста, потому что тот мешал ему честно работать.

Михаила Смирнова арестовали только летом этого года. Следователи «дожали» его.

«Мы в Союзе журналистов надеемся, что это дело будет доведено до конца, все получат по заслугам, и журналисты в мирное время у нас погибать не будут», - отметил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Как стало известно «Звезде», Михаил Смирнов уже признался еще в двух убийствах. В 1998 году он организовал подрыв автомобиля неугодного директора судостроительного завода, а позже лично застрелил своего агента-информатора за «предательство». 

#Санкт-Петербург #убийство #покушение #журналист #следствие #Милиция #Михаил Смирнов
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