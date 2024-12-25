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NYP: покупка Гренландии может стать крупнейшим приобретением в истории США

План Трампа превзойдет даже известную покупку Луизианы.
Никита Матосов 2024-12-25 01:33:41
© Фото: Karlheinz Schindler ,dpa , Zentralbild , GlobalLookPress

Как сообщает New York Post, возможное присоединение Гренландии к США, о котором ранее упоминал Дональд Трамп, может оказаться наиболее значительным расширением территории страны за все время ее существования.

«Более двух веков назад США приобрели у Франции огромные владения общей площадью около 828 тысяч квадратных миль ( 2,14 миллиона квадратных километров), известные как Луизианская покупка. Эта сделка позволила Америке получить значительные территории, которые впоследствии стали основой для формирования более 15 современных штатов, включая саму Луизиану», - сообщается в газете.

Известно, что на данный момент эта сделка признана крупнейшей в истории Соединенных Штатов. По данным издания, если покупка Гренландии состоится, то Вашингтон получит территорию, значительно превышающую размеры штата Техас, который был аннексирован у Мексики в 1845 году. Также площадь превзойдет Аляску, которую США купили у Российской империи в 1867 году.

Ранее Дональд Трамп подчеркнул важность контроля над Гренландией для национальной безопасности и защиты свобод во всем мире. Он отметил, что владение Гренландией абсолютно необходимо для достижения этих целей.

#Трамп #Гренландия #Луизиана #покупка гренландии
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