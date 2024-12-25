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Лавров: словом из трех букв Зеленский обозначил саммит по Украине

Министр иностранных дел высмеял высказывание главы киевского режима.
Сергей Лебедев 2024-12-25 15:25:27
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress

Глава киевского режима Владимир Зеленский под словом из трех букв, вероятно, подразумевал планируемый второй «мирный саммит» по Украине. Такое предположение в эфире телеканала «Россия 1» сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства сопоставил два высказывания главы киевского режима. Сергей Лавров вспомнил, что Владимир Зеленский послал Россию на три буквы и после этого предложил пригласить нашу страну на «мирный саммит».

«Вот если сопоставить два высказывания... Я думаю, он в первой фразе обозначил название и смысл этого самого саммита», - подчеркнул министр.

Напомним, в начале декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц посетил украинскую столицу. В ходе совместной с немецким лидером пресс-конференции глава киевского режима заявил, что Российская Федерация должна пойти на три буквы.

Оскорбительное высказывание прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не слышал об оскорбительных заявлениях. По его словам, в РФ более конструктивная повестка дня.

#в стране и мире #Сергей Лавров #Киев #Саммит #МИД РФ #Владимир Зеленский #оскорбление #три буквы
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