Опорник и боевики ВСУ попали под огонь экипажа Ка-52М в Курской области

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М уничтожил личный состав и опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео с вылетом демонстрирует Министерство обороны России.

На опубликованных кадрах можно увидеть подготовку машины к вылету, полет и пуски ракет с разных ракурсов и приземление. Также показаны работа летчиков в кабине и кадры объективного контроля с результатами ударов.

«В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки "Север" летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Применив вооружение, экипаж выполнил противоракетный маневр и отстрелил тепловые ловушки, чтобы предотвратить попадание ракет ПЗРК противника.

Передовой авианаводчик подтвердил уничтожение целей.

Ка-52 «Аллигатор» представляет собой модернизированный двухместный вариант ударного вертолета Ка-50 «Черная акула» разработки ОКБ Камова. Считается одной из самых совершенных боевых машин в своем классе. Вертолет способен быстро маневрировать для занятия выгодной атакующей позиции, эффективен на малых высотах.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.