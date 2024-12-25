Расчет «Гиацинта» поддержал штурмовиков на Краснолиманском направлении

Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов понаблюдал за боевой работой российских артиллеристов из состава группировки войск «Запад». Расчет самоходного 152-миллиметрового орудия «Гиацинт» поддержал огнем действия российских штурмовиков на Краснолиманском направлении.

Самоходка способна вести огонь на 40-километровой дистанции, но сейчас работает по целям, которые в два раза ближе. Это укрепления ВСУ и украинские боевики под Кременной.

Командир артиллерийской батареи с позывным Пшуч отметил, что свежевыпавший снег дает дополнительные возможности для маскировки самоходок. Военнослужащие с помощью лопат маскируют следы, забрасывая снегом вскрытую траками землю. Так укрытие САУ сложнее обнаружить с воздуха.

При этом, отметил командир батареи, противник этими маскировочными мерами пренебрегает, что дает возможность выявлять укрытия его артиллерии и уничтожать орудия.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.