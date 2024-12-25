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Расчет «Гиацинта» поддержал штурмовиков на Краснолиманском направлении

Самоходная артиллерийская установка чаще всего ведет контрбатарейную борьбу, а также бьет по украинским укреплениям.
Павел Кольцов 2024-12-25 14:13:37
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов понаблюдал за боевой работой российских артиллеристов из состава группировки войск «Запад». Расчет самоходного 152-миллиметрового орудия «Гиацинт» поддержал огнем действия российских штурмовиков на Краснолиманском направлении. 

Самоходка способна вести огонь на 40-километровой дистанции, но сейчас работает по целям, которые в два раза ближе. Это укрепления ВСУ и украинские боевики под Кременной.

Командир артиллерийской батареи с позывным Пшуч отметил, что свежевыпавший снег дает дополнительные возможности для маскировки самоходок. Военнослужащие с помощью лопат маскируют следы, забрасывая снегом вскрытую траками землю. Так укрытие САУ сложнее обнаружить с воздуха. 

При этом, отметил командир батареи, противник этими маскировочными мерами пренебрегает, что дает возможность выявлять укрытия его артиллерии и уничтожать орудия. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#артиллерия #спецоперация #САУ #Гиацинт-С #краснолиманское направление
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