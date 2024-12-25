МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Петербурге спустили на воду патрульный корабль «Николай Зубов»

Боевой ледокол «Николай Зубов» относится к проекту 23 550.
Роман Закурдаев 2024-12-25 13:26:50
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На предприятии ОСК «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге спустили на воду патрульный корабль ледового класса «Николай Зубов». На торжественной церемонии спуска побывал наш корреспондент Роман Закурдаев.

В мероприятии приняли участие главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Корабли такого класса для Военно-морского флота крайне важны. Хотел бы отметить, что это новые проекты кораблей. По сути, в практике Военно-морского флота таких кораблей не было. Иметь такие корабли - это потребность. Потребность определяется важностью в целом региона Арктики для нашей страны», - отметил Моисеев.

«Николай Зубов» - второй корабль проекта 23 550, строящийся для ВМФ России. Его заложили в ноябре 2019 года в присутствии президента РФ Владимира Путина. После спуска на воду на «Николае Зубове» начнутся долгосрочные работы.

Сейчас на первом патрульном ледоколе серии «Иван Папанин», спущенном на воду в октябре 2019 года, завершается ряд испытаний. Его передача в ряды ВМФ России запланирована на 2025 год.

Корабли проекта способны преодолевать лед толщиной более полутора метров. Кроме того, ледокол вооружен зенитными и артиллерийскими установками. Практически все оборудование корабля - инновационные отечественные разработки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВМФ #Санкт-Петербург #Александр Моисеев #наш эксклюзив #Николай Зубов #Боевой ледокол
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 