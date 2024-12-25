В Петербурге спустили на воду патрульный корабль «Николай Зубов»

На предприятии ОСК «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге спустили на воду патрульный корабль ледового класса «Николай Зубов». На торжественной церемонии спуска побывал наш корреспондент Роман Закурдаев.

В мероприятии приняли участие главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Корабли такого класса для Военно-морского флота крайне важны. Хотел бы отметить, что это новые проекты кораблей. По сути, в практике Военно-морского флота таких кораблей не было. Иметь такие корабли - это потребность. Потребность определяется важностью в целом региона Арктики для нашей страны», - отметил Моисеев.

«Николай Зубов» - второй корабль проекта 23 550, строящийся для ВМФ России. Его заложили в ноябре 2019 года в присутствии президента РФ Владимира Путина. После спуска на воду на «Николае Зубове» начнутся долгосрочные работы.

Сейчас на первом патрульном ледоколе серии «Иван Папанин», спущенном на воду в октябре 2019 года, завершается ряд испытаний. Его передача в ряды ВМФ России запланирована на 2025 год.

Корабли проекта способны преодолевать лед толщиной более полутора метров. Кроме того, ледокол вооружен зенитными и артиллерийскими установками. Практически все оборудование корабля - инновационные отечественные разработки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.