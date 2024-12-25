МЧС Казахстана сообщило о выживших после крушения самолета в Актау

После крушения самолета Azerbaijan Airlines Баку - Грозный близ казахстанского Актау, по предварительным данным, есть выжившие, сообщает МЧС страны.

К месту крушения пассажирского лайнера прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники. Упавшее судно горит. Спасатели начали тушить пожар. Уточняется информация о пострадавших.

На кадрах очевидцев видно, что у самолета осталась целой хвостовая часть.

Разбившийся самолет из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу, сообщает ТАСС со ссылкой на аэропорт Чечни. Согласно данным на сайте воздушной гавани, этот рейс J2 8243 должен был прибыть в 09.20 по местному времени.

Перед крушением экипаж запросил экстренную посадку. На борту находились 67 человек и пять членов экипажа, пишет азербайджанское агентство АПА.

По данным сервиса Flightradar24, рейс выполнял самолет Embraer E190AR.