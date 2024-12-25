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Главы Минобороны Турции и США обсудили ситуацию в Сирии

Отмечается, что телефонный разговор состоялся в ночь на среду.
Карина Тазетдинова 2024-12-25 00:35:00
© Фото: IMAGO, Daniel Kubirski, Global Look Press

Министр обороны Турции Яшар Гюлер и глава Пентагона Ллойд Остин обсудили ситуацию в Сирии во время телефонного разговора. Об этом сообщили Минобороны Турции.

Помимо этого, они поговорили о двусторонних отношениях Турции и США. В ходе беседы Гюлер и Остин также затронули ряд региональных вопросов.

«В ходе разговора Гюлер и Остин обсудили двусторонние отношения Турции и США, а также ряд региональных вопросов, касающихся обороны и безопасности, в первую очередь обстановку в Сирии», — передает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз.

Ранее, 8 декабря, в Сирии произошла смена власти - Башар Асад в результате усилившихся боевых действий с повстанцами оставил президентский пост и покинул страну. Вместе с семьей он прибыл в Россию, которая предоставила ему убежище.

#Минобороны #сирия #сша #Турция #Ллойд Остин #Яшар Гюлер
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