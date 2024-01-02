Израиль назвал неприемлемым новое предложение ХАМАС о сделке по пленным

Палестинское движение ХАМАС передало Израилю предложение о новой сделке по освобождению заложников, однако оно было отклонено. Израильский чиновник передал катарским и египетским посредникам, что страна считает его неприемлемы.

«Предложение, которое мы получили от ХАМАС в воскресенье, было совершенно необоснованным», - цитирует RT слова чиновника, ссылаясь на издание Axios.

Издание уточняет, что израильская сторона попросила палестинское движение доработать документ. По словам чиновника, сейчас ХАМАС занимаются этим, что свидетельствует о готовности организации вести переговоры по обмену заложниками.

Отклоненное предложение подразумевало три этапа, во время каждого из которых объявлялась пауза в боевых действий в течение более одного месяца. За это время должен был состояться обмен заложниками. Также за это время Израиль мог начать вывод войск из сектора Газа.

Ранее государства, участвовавшие в арабо-исламском саммите в Саудовской Аравии, пришли к выводу, что главным условием для урегулирования Ближневосточного конфликта является прекращение оккупации палестинских земель.