Арабские страны назвали главное условие для установления мира с Израилем

Арабские страны сказали, что нормализация отношений с Израилем возможна только после создания независимого государства Палестины.

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Страны-участники арабо-исламского саммита, прошедшего в субботу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, назвали главное условие для установления мира и дальнейшей нормализации отношений с Израилем. Соответствующее заявление было опубликовано в документе по итогам саммита.

Представители арабских стран подчеркнули, что главным условием для мира с Израилем является деоккупация палестинских и арабских земель. Было также заявлено, что следом за прекращением оккупации должно идти создание независимого палестинского государства.

«Предварительным условием мира с Израилем и установления с ним нормальных отношений является прекращение оккупации им всех палестинских и арабских земель, а также воплощение независимости государства Палестина с полным суверенитетом в границах по состоянию на 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме и осуществление не подлежащих пересмотру прав палестинского народа», - говорится в документе саммита.

Ранее в ООН прошло заседание Совета Безопасности всемирной организации, посвященное проблеме палестино-израильского конфликта. Постпред России в ООН Василий Небензя в ходе выступления заявил, что решение палестинского вопроса сейчас является одним из главных способов достижения мира на Ближнем Востоке.