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В Хакасии задержали начальника цеха, где при взрыве погибли люди

Изъята техническая, кадровая и бухгалтерская документация предприятия.
Владимир Рубанов 2024-12-24 07:46:38
© Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия © Видео: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Абакане задержан руководитель сборочного цеха ООО «Корпорация Лесмаш» по делу о гибели и травмировании работников. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

В СК расследуют уголовное дело после взрыва на бывшей территории ОАО «Абаканский опытно-механический завод». По предварительным данным, это произошло из-за нарушения правил безопасности и требований охраны труда.

По данным следствия, 23 декабря в сборочном цехе «Корпорации Лесмаш» на улице Павших Коммунаров выполняли шлифовальные работы при сварке резервуара для воды.

Произошел хлопок сжатого воздуха с частичным разрушением емкости. Двое работников погибли, четверо попали в больницу.

Проводятся следственные действия, решается вопрос о мере пресечения для руководителя цеха. Изъята техническая, кадровая и бухгалтерская документация.

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