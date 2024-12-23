Два человека погибли при взрыве на территории бывшего завода в Абакане

Причиной взрыва на бывшей территории Абаканского опытно-механического завода стало нарушение техники безопасности при сварке, сообщили «Звезде» в пресс-службе главы Хакасии.
Все случилось на территории, которая когда-то принадлежала заводу. Сейчас там арендуют помещения несколько частных предприятий.
Власти подтвердили, что в результате ЧП погибли два человека, еще четверо находятся в больнице в тяжелом состоянии.
При хлопке газа пострадали несколько мужчин в возрасте от 28 лет до 51 года, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Сваркой резервуара для воды занимались сотрудники ООО «Корпорация Лесмаш».
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении газоопасных работ. На месте работают следователи и криминалисты.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»