Два человека погибли при взрыве на территории бывшего завода в Абакане

Причиной взрыва на бывшей территории Абаканского опытно-механического завода стало нарушение техники безопасности при сварке, сообщили «Звезде» в пресс-службе главы Хакасии.

Все случилось на территории, которая когда-то принадлежала заводу. Сейчас там арендуют помещения несколько частных предприятий.

Власти подтвердили, что в результате ЧП погибли два человека, еще четверо находятся в больнице в тяжелом состоянии.

При хлопке газа пострадали несколько мужчин в возрасте от 28 лет до 51 года, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Сваркой резервуара для воды занимались сотрудники ООО «Корпорация Лесмаш».

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении газоопасных работ. На месте работают следователи и криминалисты.