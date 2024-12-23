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Два человека погибли при взрыве на территории бывшего завода в Абакане

При хлопке газа пострадали мужчины в возрасте от 28 лет до 51 года, сообщили следователи.
Владимир Рубанов 2024-12-23 13:36:48
© Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия © Видео: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Причиной взрыва на бывшей территории Абаканского опытно-механического завода стало нарушение техники безопасности при сварке, сообщили «Звезде» в пресс-службе главы Хакасии.

Все случилось на территории, которая когда-то принадлежала заводу. Сейчас там арендуют помещения несколько частных предприятий.

Власти подтвердили, что в результате ЧП погибли два человека, еще четверо находятся в больнице в тяжелом состоянии.

При хлопке газа пострадали несколько мужчин в возрасте от 28 лет до 51 года, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Сваркой резервуара для воды занимались сотрудники ООО «Корпорация Лесмаш».

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении газоопасных работ. На месте работают следователи и криминалисты.

 

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