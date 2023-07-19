Глава МЧС Куренков заявил, что в домофоны жилых домов могут встроить системы оповещения о ЧС

Глава МЧC Куренков сообщил, что уже имеются наработки, при помощи которых систему оповещения о ЧС можно будет встроить в домофоны жилых домов.

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Системы оповещения о чрезвычайных ситуациях могут встроить в домофоны жилых многоквартирных домов, уже имеются соответствующие наработки. Об этом сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков.

«Мы работаем и с промышленностью, и с разработчиками таких программ, систем оповещения, которые достаточно сильно продвинулись вперед. Есть уже предложения и наработки, с помощью которых мы хотели бы войти в многоквартирные дома через домофоны», - рассказал Куренков на правительственном часе в Совете Федерации.

Куренков добавил, что такая система уже существует и является недорогой. Более того, по словам главы МЧС РФ, ее можно будет встраивать в самые простые домофоны. Благодаря новой системе, оповещения о ЧС смогут приходить в каждую квартиру, заключил Куренков.

В начале мая вступили в силу новые требования к системам оповещения в России. Модернизированные системы должны вдвое сократить время доведения информации до населения и максимально увеличить охват.