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Мишустин прибыл в столицу Пакистана

Он примет участие в заседании ШОС, на котором будут присутствовать главы правительств Белоруссии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Ирана и Индии.
Карина Тазетдинова 2024-10-15 21:33:05
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в столицу Пакистана Исламабад. Здесь он примет участие в заседании Совета глав правительств государств Шанхайской организации сотрудничества и проведет несколько рабочих встреч.

Мишустина встретили министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф, заместитель министра иностранных дел страны по европейским делам Шафкат Али-хан, посол Пакистана в РФ Мухаммад Халид Джамали.

Кроме того, в заседании ШОС планируют участвовать главы правительств Белоруссии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Помимо этого, там будут присутствовать первый вице-президент Ирана и высокий представитель Индии.

Они планируют обсуждать состояние и развитие торгово-экономического сотрудничества. Отдельно Мишустин проведет встрчеу с главами правительств Китая и Монголии. Также состоится три двусторонних встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и представителями КНР и Монголии.

#Пакистан #шос #правительство #мишустин #исламбад
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