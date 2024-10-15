Мишустин прибыл в столицу Пакистана

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в столицу Пакистана Исламабад. Здесь он примет участие в заседании Совета глав правительств государств Шанхайской организации сотрудничества и проведет несколько рабочих встреч.



Мишустина встретили министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф, заместитель министра иностранных дел страны по европейским делам Шафкат Али-хан, посол Пакистана в РФ Мухаммад Халид Джамали.



Кроме того, в заседании ШОС планируют участвовать главы правительств Белоруссии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Помимо этого, там будут присутствовать первый вице-президент Ирана и высокий представитель Индии.



Они планируют обсуждать состояние и развитие торгово-экономического сотрудничества. Отдельно Мишустин проведет встрчеу с главами правительств Китая и Монголии. Также состоится три двусторонних встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и представителями КНР и Монголии.