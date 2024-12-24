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ЦБ: прибыль банковского сектора РФ достигла 518 млрд рублей

Значительный вклад в этот рост внесла валютная переоценка, вызванная ослаблением рубля.
Ирина Егорова 2024-12-24 03:03:00
© Фото: Silas Steindpa, Globallookpress

Российские банки в ноябре достигли рекордных показателей чистой прибыли, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Центробанка РФ. Показатель составил 518 миллиардов рублей.
 
Значительный вклад в этот рост внесла валютная переоценка, вызванная ослаблением рубля, говорится в заявлении регулятора.

«Прибыль банковского сектора увеличилась до 518 млрд рублей во многом благодаря валютной переоценке, а также разовому восстановлению резервов по корпоративным кредитам», — уточнили в Центробанке.

В заявлении регулятора добавили, что сейчас в условиях роста ставок сохраняется активный приток в банки как средств физических, так и юридических лиц.

Также в ЦБ впервые рассчитали индекс развития финансовой культуры россиян, он составил 41,7 балла из 100. Показатель учитывает не столько знания людей, сколько то, как установки, ценности и знания реализуются в поведении.

#в стране и мире #банк #рекорд #Центробанк #ставки #Прибыль #регулятор
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