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Центробанк впервые рассчитал индекс развития финансовой культуры россиян

Он составляет 41,7 балла из 100 возможных.
Ирина Егорова 2024-12-23 23:31:45
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Центробанк РФ впервые рассчитал базовое значение индекса развития финансовой культуры россиян. Он составляет 41,7 балла из 100 возможных, сообщает пресс-служба регулятора.

Индекс был рассчитан на основе социологических и статистических данных, он показывает уровень осознанности граждан при принятии финансовых решений и учете сопутствующих рисков.

По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, данный показатель - инновация в мировой практике, так как обычно измеряется финансовая грамотность, а не культура.

«Индекс финансовой культуры отличается тем, что он измеряет не столько знания людей, сколько то, как установки, ценности и знания реализуются в поведении», - уточнила Набиуллина.

Индекс развития финансовой культуры будет рассчитываться один раз в три года.

Напомним, что сегодня президент РФ Владимир Путин обозначил важную системную задачу экономики - это обеспечить ее сбалансированный рост с с умеренной инфляцией и низкой безработицей. Он отметил, что сбалансированный рост экономики является базовым условием для успешного выполнения нацпроектов и госпрограмм. 

#Россия #Экономика #в стране и мире #финансы #Центробанк РФ #Эльвира Набиуллина #регулятор #индекс #финансовая культура
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