Центробанк впервые рассчитал индекс развития финансовой культуры россиян

Центробанк РФ впервые рассчитал базовое значение индекса развития финансовой культуры россиян. Он составляет 41,7 балла из 100 возможных, сообщает пресс-служба регулятора.

Индекс был рассчитан на основе социологических и статистических данных, он показывает уровень осознанности граждан при принятии финансовых решений и учете сопутствующих рисков.

По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, данный показатель - инновация в мировой практике, так как обычно измеряется финансовая грамотность, а не культура.

«Индекс финансовой культуры отличается тем, что он измеряет не столько знания людей, сколько то, как установки, ценности и знания реализуются в поведении», - уточнила Набиуллина.

Индекс развития финансовой культуры будет рассчитываться один раз в три года.

Напомним, что сегодня президент РФ Владимир Путин обозначил важную системную задачу экономики - это обеспечить ее сбалансированный рост с с умеренной инфляцией и низкой безработицей. Он отметил, что сбалансированный рост экономики является базовым условием для успешного выполнения нацпроектов и госпрограмм.