Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Мирзиеевым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым», - следует из заявления.

В частности, главы государств в ходе беседы обсудили ситуации в Сирии и вокруг Украины, а также двусторонние отношения России и Узбекистана и стратегического партнерства между ними.

Ранее российский лидер провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Тогда они обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества, которое активно развивается.