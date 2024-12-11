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Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Мирзиеевым

В частности, главы государств в ходе беседы обсудили ситуации в Сирии и вокруг Украины.
Карина Тазетдинова 2024-12-11 17:48:19
© Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым», - следует из заявления.

В частности, главы государств в ходе беседы обсудили ситуации в Сирии и вокруг Украины, а также двусторонние отношения России и Узбекистана и стратегического партнерства между ними.

Ранее российский лидер провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Тогда они обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества, которое активно развивается.

#Россия #Владимир Путин #Узбекистан #телефонный разговор #Шавкат Мирзиеев
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