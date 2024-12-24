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Крейсер США чуть не сбил второй свой истребитель над Красным морем

Второй самолет летел позади на 30 метров от подбитого истребителя.
Карина Тазетдинова 2024-12-24 23:23:28
© Фото: US Navyvia Globallookpress.com

Ракетный крейсер ВМС США USS Gettysburg, который по ошибке сбил американский истребитель F/A-18, в ту же ночь обстрелял еще один самолет. Отмечается, что он летел позади сбитого истребителя, передает RT со ссылкой на Fox News.

«В ту же ночь, когда истребитель ВМС США был сбит над Красным морем, второй самолёт едва не постигла та же участь», — следует из данных телеканала.

Источник телеканала сообщил, что экипаж возмущен инцидентом. Кроме того, пилоты поставили под сомнение качество подготовки борта.

Ранее над акваторией Красного моря американский истребитель F/A-18, принадлежащий военно-морским силам, ошибочно сбили свои же военнослужащие. Находившиеся в нем два пилота выжили, они успели катапультироваться, один из военных незначительно травмирован.

#Самолет #истребитель #крейсер #сша #красное море #USS Gettysburg
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