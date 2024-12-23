Артиллеристы лишили ВСУ последнего козыря на Красноармейском направлении

Группировка «Центр» на Красноармейском направлении выжигает пункты управления БПЛА противника. Без дронов, да еще при дефиците снарядов и орудий, ВСУ нечего противопоставить нашим частям. Расчеты российских реактивных систем залпового огня бьют по позициям националистов днем и ночью.

Чтобы наша пехота не сбавляла темпов наступления на Красноармейском направлении, расчеты РСЗО «Град» каждый день поражают опорные пункты, легкобронированную технику и личный состав противника.

«Отсекаем противника от районов боевых действий, не даем ему подходить. Мощь и сила достигается за счет залпового огня, за счет того, что мы выпускаем сразу десятки реактивных снарядов», - объяснил старший офицер батареи Илья Трофимов.

Расчет боевой машины поражает цели на разных расстояниях. Действия бойцов отработаны до автоматизма. Главные правила: работать быстро, точно и результативно.

«Ну так примерно, если по бокам бывает пять-семь-десять километров. Ну на дальность понятно, на дальность больше. Выезжаем, в течение трех-пяти минут наводимся, отрабатываем. Все, приходит доклад - поражение цели», - рассказал командир боевой машины Андрей Суслов.

Как и на других участках, одной из основных опасностей для бойцов группировки «Центр» являются именно вражеские дроны. С контрбатарейной борьбой ребята сталкиваются реже, а вот БПЛА ощутимо усложняют работу.

«За нами идет охота, мы приоритетная цель. Безусловно, это все понимают. Мы делаем все для того, чтобы обезопасить себя. У нас есть РЭБ, у нас есть средства, которые предупреждают об опасности», - поделился старший офицер батареи Илья Трофимов.

Наша разведка регулярно вычисляет пункты дислокации операторов вражеских БПЛА. После определения местоположения, в игру вступают артиллеристы. В результате успешных действий наших войск противник теряет личный состав, технику и вынужден сдавать позиции.

«Противник отступает. Единственное, что он агрессивно применяет FPV-дроны, кассетные боеприпасы. Ну а мы вперед идем. Они просто далеко откатили свои орудия, возможно, у них что-то и есть, но просто они уже не дотягиваются досюда, потому что если они будут стоять ближе - тогда мы до них дотянемся», - отметил командир боевой машины Андрей Суслов.

Расчеты регулярно меняют огневые позиции. Растущее количество целей еще больше мотивирует артиллеристов, а наглядные результаты собственной работы добавляют им уверенности.