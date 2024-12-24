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NYT назвала главную ошибку США в Афганистане

Ранее в Госдепартамента США признали, что скорый вывод американских войск из Афганистана был просчетом, который способствовал падению Кабула.
Ян Брацкий 2024-12-24 22:42:35
© Фото: Saifurahman Safi XinHua Global Look Press

США потеряли Афганистан из-за привлечения вооруженных и обученных ими бандитов в ополчение. Об этом пишет газета The New York Times.

В течение многих лет представители США помогали вербовать, обучать и финансировать вооруженных ополченцев, которые занимались грабежом в поселениях. Эти боевики пытали и убивали мирных людей, выжигая целые деревни, уточнили корреспонденты издания.

«Это спонсируемое государством бедствие сыграло ключевую роль в том, что, несмотря на два десятилетия контроля и вложенных США $2 трлн, Афганистан пал», - пишет NYT.

Действия официального Вашингтона по расширению возможностей этих группировок во имя борьбы с повстанцами еще сильнее подталкивали людей в сторону талибов* (организация, которая находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). 

Ранее в Госдепартамента США признали, что спешный вывод американских войск лишил дипломатов силовой поддержки и способствовал стремительному захвату Кабула силами талибов*. Это было просчетом и упущением со стороны администрации Белого дома.

* «Талибан» - организация, которая находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

#сша #Афганистан #Кабул #талибы #Ополчение
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