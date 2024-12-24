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Путин оценил рост российских инвестиций в экономику Таджикистана

Путин на встрече с Рахмоном заявил, что Россия находится на втором месте по объему инвестиций в Таджикистан.
Ян Брацкий 2024-12-24 21:23:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Россия занимает первое место среди торгово-экономических партнеров Таджикистана. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече со своим коллегой Эмомали Рахмоном. Лидеры двух стран проводят двустороннюю встречу в Ленинградской области.

В уходящем году, отметил президент, объем российских инвестиций в экономику Таджикистана вырос.

«Таджикистан - наш надежный союзник и хороший экономический партнер. Российская Федерация занимает первое место среди торгово-экономических партнеров Таджикистана, второе место - по объему инвестиций: и в прошлом году увеличение было, и в этом году будет увеличение - небольшое, но тем не менее оно состоится», - сказал Путин.

Президенты России и Таджикистана встретились в преддверие неформальной встречи лидеров стран Содружества Независимых Государств.

В ходе переговоров Путин и Рахмон обсудили двусторонние отношения Москвы и Душанбе, региональную и международную и повестку дня.

#Россия #Экономика #Путин #таджикистан #СНГ #Инвестиции #Рахмон
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