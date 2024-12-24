Путин оценил рост российских инвестиций в экономику Таджикистана

Россия занимает первое место среди торгово-экономических партнеров Таджикистана. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече со своим коллегой Эмомали Рахмоном. Лидеры двух стран проводят двустороннюю встречу в Ленинградской области.

В уходящем году, отметил президент, объем российских инвестиций в экономику Таджикистана вырос.

«Таджикистан - наш надежный союзник и хороший экономический партнер. Российская Федерация занимает первое место среди торгово-экономических партнеров Таджикистана, второе место - по объему инвестиций: и в прошлом году увеличение было, и в этом году будет увеличение - небольшое, но тем не менее оно состоится», - сказал Путин.

Президенты России и Таджикистана встретились в преддверие неформальной встречи лидеров стран Содружества Независимых Государств.

В ходе переговоров Путин и Рахмон обсудили двусторонние отношения Москвы и Душанбе, региональную и международную и повестку дня.