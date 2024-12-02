Боец рассказал, как его расчет дважды пережил прилет кассетного снаряда

Расчет самоходной гаубицы «Гиацинт» показал свою работу на Южно-Донецком направлении. Получив координаты цели, артиллеристы поражают ее 152-мм снарядами и уводят технику в укрытие, чтобы противник не смог поразить ее в ответ.

Как рассказал номер расчета с позывным Дон, по этому «Гиацинту» однажды утром прилетело сразу два кассетных боеприпаса. Один перелетел за машину, а второй приземлился прямо перед укрытием, где находилась САУ.

«Работали утром, в 6 часов. По нам кассета прилетела дважды. Одна за нас перелетела. Мы орудие отбили, замаскировали, расчет в укрытие ушел. И после этого перед орудием упало», - вспоминает боец.

В укрытии все продумано до мелочей, даже боеприпасы хранят в специальных так называемых «погребках». И обязательно отдельно складируют снаряды от зарядов.

«В случае прилета вероятность выжить больше при раздельном хранении. Если снаряд с зарядом будут в одном месте, и будет прилет, то соответственно будет хуже, чем могло быть», - объяснил наводчик с позывным Бен.

В том числе благодаря работе этого расчета в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Разлив и Новый Комар Донецкой Народной Республики противник за сутки потерял около ста боевиков, бронеавтомобиль HMMWV, пять машин, самоходную «Акацию» и гаубицу.

Ранее российские мотострелки рассказали, как освобождали Новоалексеевку в ДНР. Боевики ВСУ сидели в подвалах домов с мирными жителями, но наши бойцы выбили их из укрытий.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.