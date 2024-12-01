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Мотострелки рассказали, как освобождали Новоалексеевку в ДНР

Боевики ВСУ сидели в подвалах домов с мирными жителями, но нашим бойцам удалось выбить их из укрытий.
2024-12-01 06:30:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы группировки войск «Центр» рассказали об освобождении Новоалексеевки в Донецкой Народной Республике.

Наши бойцы зашли в село малыми группами. Они продвигались от укрытия к укрытию и использовали замаскированные блиндажи в лесополосах.

«Чтобы дойти до Новоалексеевки, мы прошли больше 12 километров по лесополосам. Больше 12 лесополок было у нас. Часть на технике, часть прошли в пешем порядке. А уже в Новоалексеевку мы заскочили на технике: два танка и две БМП с десантом. Ночь планировали и наутро решили заскочить на бронетехнике», - рассказал командир батальона Егор.

Расчеты беспилотных летательных аппаратов корректировали действия штурмовых групп. Поддержку мотострелкам оказывала артиллерия. Ударные FPV-дроны уничтожали противника в укреплениях.

При поддержке бронегруппы штурмовики зашли в лесополосы и уничтожили противника в укреплениях. Расчеты ударных дронов нанесли удары по технике и живой силе противника, обеспечивая продвижение штурмовых групп.

В результате наши бойцы заняли ключевые позиции и установили российский флаг в населенном пункте.

В подвале одного из домов нашли флаги с нацистской символикой и флаги иностранных государств.

Боевики ВСУ в Новоалексеевке сидели в подвалах домов с мирными жителями, рассказал старший лейтенант Егор Бас. Однако нашим бойцам удалось выбить их из укрытий.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #мотострелки #ДНР #освобождение #группировка войск «Центр» #Новоалексеевка
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