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В Молдавии заявили, что власти хотят обелить преступления фашистов

Глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович рассказал, зачем в стране открывают мемориалы румынским солдатам, воевавшим на стороне нацистской Германии.
Сергей Лебедев 2024-12-24 18:36:55
© Фото: soldat_pobedi, Telegram © Видео: ТРК «Звезда»

Власти Молдавии пытаются переписать историю и реабилитировать фашистских палачей, когда устанавливают мемориалы румынским солдатам, воевавшим на стороне нацистской Германии. Об этом в беседе со «Звездой» заявил глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

«Это их (румынских солдат. - Прим. ред.)посмертная реабилитация, обеливание преступлений, принижение подвига советского солдата, который защищал территорию Молдавии в годы Великой Отечественной войны, обесценивание многомиллионных жертв. Все это должно представить фашизм уже не таким ужасным, страшным и явным преступлением против человечества, которым он был на самом деле», - отметил Петрович.

По его словам, переписывание истории происходит не только в военно-мемориальной сфере. Подобное творится и в образовании.

«В учебниках по истории откровенно пишут о том, что военнослужащие армии Иона Антонеску освобождали территорию Молдавии от большевизма. Это происходит во всех провластных нарративах, которые говорят о том, что 9 мая никакой победы не было», - сказал Алексей Петрович.

Напомним, ранее стало известно, что в Молдавии открыли очередной мемориал румынским солдатам. Он появился в селе Ларгуца.

#Памятник #Молдавия #переписывание истории #«Мемориал» #наш эксклюзив #фашисты
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