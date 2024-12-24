В молдавском селе Ларгуца открыли мемориал румынским солдатам, сражавшимся на стороне нацистской Германии. При поддержке властей установили памятный крест и благоустроили могилы, а также провели торжественную церемонию с воинскими почестями. О вопиющем инциденте рассказал руководитель поискового движения Алексей Петрович.

По его словам, к церемонии привлекли даже школьников и священнослужителей Румынской православной церкви. Также в почетном карауле был якобы замечен сотрудник МВД.

«Церемония прошла... с традиционным нарушением Закона Республики Молдова о государственном флаге», - отметил Петрович.

Этот случай «героизации» солдат диктатора Иона Антонеску далеко не первый в стране. Аналогичные мемориалы в октябре этого года открыли в селах Танатары и Сэрэтень.

Напомним, в ноябре 1940 года Румыния присоединилась к Пакту трех держав - договору о союзе между Германией, Италией и Японией. До этого в сентябре к власти в стране пришел генерал Ион Антонеску - сторонник фашистских идей. 22 июня 1941 года румынские войска как союзники нацистской Германии вторглись в СССР. На оккупированных территориях между Днестром и Бугом Румыния создала губернаторство Транснистрия, где проводились массовые этнические чистки.