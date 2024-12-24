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Путин вручил Пиотровскому орден «За заслуги перед Отечеством» I степени

Талантливый ученый удостоился награды за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.
Сергей Лебедев 2024-12-24 17:29:54
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня российский президент Владимир Путин вручил генеральному директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Торжественная церемония прошла в Двадцатиколонном зале знаменитого музея в Санкт-Петербурге.

Талантливый ученый и исследователь удостоился награды за многолетнюю плодотворную деятельность, а также большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Соответствующий указ о награждении ранее подписал глава государства.

«Вы по праву занимаете достойное место в ряду выдающихся представителей отечественной и мировой культуры», - сказал Владимир Путин, обращаясь к Михаилу Пиотровскому.

Напомним, две недели назад, 9 декабря, генеральный директор Эрмитажа отметил 80-летний юбилей. Михаил Пиотровский почти всю свою жизнь провел в музее, который возглавляет 32 года. Свой день рождения, как и другие праздники, он отметил там же.

Михаил Пиотровский фактически вырос в Эрмитаже. Его отец Борис Борисович Пиотровский - известный советский археолог и востоковед, руководивший главным музеем страны на протяжении 26 лет.   

#Россия #в стране и мире #награждение #Владимир Путин #Президент #Михаил Пиотровский #Эрмитаж #за заслуги перед отечеством
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