Путин вручил Пиотровскому орден «За заслуги перед Отечеством» I степени

Сегодня российский президент Владимир Путин вручил генеральному директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Торжественная церемония прошла в Двадцатиколонном зале знаменитого музея в Санкт-Петербурге.

Талантливый ученый и исследователь удостоился награды за многолетнюю плодотворную деятельность, а также большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Соответствующий указ о награждении ранее подписал глава государства.

«Вы по праву занимаете достойное место в ряду выдающихся представителей отечественной и мировой культуры», - сказал Владимир Путин, обращаясь к Михаилу Пиотровскому.

Напомним, две недели назад, 9 декабря, генеральный директор Эрмитажа отметил 80-летний юбилей. Михаил Пиотровский почти всю свою жизнь провел в музее, который возглавляет 32 года. Свой день рождения, как и другие праздники, он отметил там же.

Михаил Пиотровский фактически вырос в Эрмитаже. Его отец Борис Борисович Пиотровский - известный советский археолог и востоковед, руководивший главным музеем страны на протяжении 26 лет.