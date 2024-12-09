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Пиотровский поделился воспоминаниями о детстве в Эрмитаже

Его детство прошло с видом на Дворцовую площадь, Зимнюю канавку и Петропавловскую крепость.
Роман Закурдаев 2024-12-09 15:26:44
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский сегодня отмечает свое 80-летие. Талантливый ученый и исследователь почти всю свою жизнь провел в музее, который возглавляет уже 32 года. Свой день рождения он отмечает там же, в Эрмитаже, как и другие праздники.

«Я свои даты вообще не отмечаю. Всегда свои рабочие дни рождения провожу на рабочем месте, никаких праздников по этому поводу не устраиваю», - сказал Пиотровский корреспонденту «Звезды».

Сам Пиотровский поделился, что его детство прошло с видом на Дворцовую площадь, Зимнюю канавку и Петропавловскую крепость. Он вырос в Эрмитаже. Его отец - Борис Борисович Пиотровский - известный советский археолог и востоковед, ранее руководил главным музеем страны 26 лет.   

«Когда я совсем маленький был, меня приводили в арсенал. Это первое место, куда я приходил, и там тоже давали поиграть на барабане», - отметил генеральный директор Государственного Эрмитажа.

Помимо того что Эрмитаж - это многотомная энциклопедия мировой культуры, сегодня он еще и является научной школой, в которой работают редчайшие специалисты, археологи, историки, искусствоведы. Для самого Пиотровского это образ жизни, он считает, что так скажут все эрмитажники.

#юбилей #музей #Михаил Пиотровский #Эрмитаж #наш эксклюзив #80-летие
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