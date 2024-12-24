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В ГД рассказали, как детей мигрантов будут тестировать на знание языка

Проверять знание языка будут учителя в школах.
Владимир Рубанов 2024-12-24 14:26:20
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Тестировать детей мигрантов на знание русского языка в России начнут с 1 апреля 2025 года. Сейчас разрабатываются диагностические материалы и критерии оценки знаний, рассказала «Звезде» зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Для детей мигрантов организуют не экзамены, а тестирование. Уровень знаний должен быть достаточным для того, чтобы ученики могли осваивать образовательные программы. Такие тестирования будут проводить сами организации общего образования, педагоги», - рассказала депутат.

Рособрнадзор займется методическим обеспечением. Сейчас готовятся определения минимального количества баллов для успешного прохождения тестирования.

Количество школьников, которым предстоит сдавать тесты, спрогнозировать сложно, рассказала Лантратова. Это будет зависеть от того, сколько семей мигрантов подадут документы на поступление. По данным Минпросвещения, на начало учебного года языковую диагностику прошло порядка 155 тысяч детей. Это почти 75% несовершеннолетних иностранцев, которые учатся в российских школах.

Госдума в декабре приняла закон о запрете приема в российские школы детей мигрантов без знания языка. Тестирование по языку перед зачислением теперь будет обязательным. Во время прямой линии 19 декабря Владимир Путин поддержал закон и подчеркнул, что нужно соблюдать баланс, чтобы не ущемлялись права людей, которые приезжают в Россию.

#образование #мигранты #русский язык #Минпросвещения #Школы #наш эксклюзив #тестирование #Яна Лантратова
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