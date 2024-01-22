Трамп пообещал перестать обзывать Десантиса после того, как тот снялся с гонки

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время общения с группой сторонников в штате Нью-Гэмпшир заявил, что больше не будет называть губернатора Флориды Рона Десантиса «десанктимониусом» (от англ. sanctimonious - ханжа, лицемер).

«Вы сказали: "Буду ли я использовать имя Рон Десанктимониус? ". Я сказал, что это имя официально упразднено», - сказал экс-глава Белого дома, видео с его выступления опубликовал его помощник Марго Мартин в социальной сети X.

Трамп также сказал, что для него было большой честью получить поддержку Десантиса, отметив, что ждет возможности «поработать вместе с ним, чтобы победить Джо Байдена».

Экс-президент США впервые назвал Десантиса «Роном Десанктимониусом» перед промежуточными выборами 2022 года, когда пошли слухи, что губернатор Флориды рассматривает возможность бросить вызов Республиканской партии бывшему американскому лидеру, передает издание The Hill.

Напомним, накануне Рон Десантис принял решение выйти из президентской гонки. Он также выразил поддержку Трампу и заявил, что тот превосходит действующего президента США Джо Байдена.