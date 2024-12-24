Для выпускников Военного университета прозвучал «Лейтенантский вальс»

«Лейтенантский вальс» прозвучал для выпускников Военного университета имени князя Александра Невского во время торжественной церемонии. Дипломы молодым офицерам вручили в стенах Музея Победы на Поклонной горе. Мероприятие посетил наш корреспондент Александр Бирюков.

Военный университет ежегодно выпускает свыше 500 офицеров. Этой зимой завершили свой учебный путь замполиты, психологи и журналисты. С окончанием обучения их поздравил замминистра обороны России - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин.

«Сегодня внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны хранят и продолжают традиции российского воинства. Надежно стоят на страже суверенитета и безопасности нашей страны, рискуя жизнью, защищают ее интересы», - отмечает Горемыкин.

По итогам обучения 67 офицерам вручили красный диплом, 15 из них удостоены золотых медалей. Завершает церемонию прощание со знаменем Военного университета. Впереди выпускников ждет долгожданный отпуск, но сначала - встреча с родными и близкими.

«Эмоции переполняют, и очень трудно говорить что-то. Очень рад тому, что удалось выжать максимум, выдать максимальный результат, который хотел от себя, а именно - получение золотой медали. Я просто хотел, чтобы моя семья мною гордилась, и я надеюсь, что с честью выполнил свою задачу на все сто процентов», - говорит лейтенант Иван Чикишев.

Многие лейтенанты - потомственные офицеры. И пример со своих отцов берут не только сыновья, но и дочери.

«Мой отец посвятил военной службе 25 лет. Я жила в маленьком военном городке и наблюдала часто военных людей, солдат, офицеров», - делится лейтенант Наталья Французова.

Эмоции и слова родных станут для лейтенантов напутствием в дальнейшей службе, ведь впереди их ждет немало испытаний. Но они навсегда сохранят теплые воспоминания о годах учебы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.