Россиянам дали советы по выбору безопасной гирлянды

При покупке гирлянды для праздника важно перед тем, как принести ее домой и начать пользоваться, включить гирлянду в розетку и проверить, что от нее не исходит резкий «запах проводки», предупредил в разговоре со «Звездой» эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов. Специалист также поделился другими правилами.

Так, важно проверить изделие на целостность - не должно быть никаких надрывов, замятин, трещин изолирующего покрытия, добавил Кузнецов. Еще эксперт предостерег от покупки гирлянд в случайных местах и на стихийных рынках.

«Рекомендую покупать в специализированных магазинах. Для того чтобы приобрести товар с гарантией, нужно приобретать это в нормальном магазине, который проверяют различные надзоры и администрация которого ответит за последствия», - заключил специалист.

Напомним, ранее «Звезда» также рассказывала, какое сочетание блюд может привести к проблемам с желудком. Так, нежелательно после салатов есть фрукты, так как это может вызвать вздутие, тошноту и горечь во рту.