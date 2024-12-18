«Ланцеты» поразили танк, САУ и пункт дислокации ВСУ в Сумской области

Российские военнослужащие уничтожили танк, самоходную артиллерийскую установку и пункт временной дислокации ВСУ, применив барражирующие боеприпасы «Ланцет». Все цели выявили операторы разведывательных беспилотников вблизи Басовки Сумской области Украины.

Министерство обороны России продемонстрировало на видео последствия точных попаданий дронов-камикадзе. На кадрах объективного контроля, снятых с помощью беспилотника, видно, как в момент удара происходит вспышка, затем в воздух поднимаются клубы серого дыма.

Ранее Минобороны показало видео с уничтожением украинской САУ «Богдана» в Сумской области.

«Ланцет» - это беспилотный аппарат с интегрированной боевой частью, способный долго держаться в воздухе, выжидая момент для удара, и атаковать цель, спикировав подобно управляемой ракете. Изготовлен из не отражающих радиосигнал материалов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.