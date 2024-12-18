МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Ланцеты» поразили танк, САУ и пункт дислокации ВСУ в Сумской области

Все цели были выявлены операторами разведывательных БПЛА в непосредственной близости от населенного пункта Басовка.
2024-12-18 10:40:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие уничтожили танк, самоходную артиллерийскую установку и пункт временной дислокации ВСУ, применив барражирующие боеприпасы «Ланцет». Все цели выявили операторы разведывательных беспилотников вблизи Басовки Сумской области Украины.

Министерство обороны России продемонстрировало на видео последствия точных попаданий дронов-камикадзе. На кадрах объективного контроля, снятых с помощью беспилотника, видно, как в момент удара происходит вспышка, затем в воздух поднимаются клубы серого дыма.

Ранее Минобороны показало видео с уничтожением украинской САУ «Богдана» в Сумской области.

«Ланцет» - это беспилотный аппарат с интегрированной боевой частью, способный долго держаться в воздухе, выжидая момент для удара, и атаковать цель, спикировав подобно управляемой ракете. Изготовлен из не отражающих радиосигнал материалов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #бпла #беспилотники #ВСУ #сумская область #ланцет
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 