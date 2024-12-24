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Госдеп США призвал граждан срочно покинуть Белоруссию

По их данным, причиной таких наставлений является то, что пограничные переходы с соседними странами могут закрываться без предупреждения.
Карина Тазетдинова 2024-12-24 00:05:02
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

В государственном департаменте США призвали американцев немедленно покинуть Белоруссию. Также рекомендовалось не посещать страну в целях путешествий, сообщили в пресс-службе.

«Не путешествуйте в Белоруссию. ... Граждане США, находящиеся в Белоруссии, должны немедленно покинуть страну», — следует из заявления.

По их данным, причиной таких наставлений является то, что пограничные переходы с соседними странами могут закрываться без предупреждения. Американцам посоветовали быть осторожными в планировании отъезда.

В августе этого года США уже призвали своих граждан немедленно покинуть Белоруссию через пограничные переходы с Литвой и Латвией. Тогда Госдеп обвинил Минск в «продолжении способствовать неспровоцированному нападению на Украину» и «произвольном применением местных законов», а также возможностью возникновения гражданских беспорядков.

#белоруссия #сша #минск #Госдеп #погранпереходы
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