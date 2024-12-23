На страже неба: дальней авиации ВКС РФ исполняется 110 лет

Сегодня, 23 декабря, дальней авиации России исполняется 110 лет с момента основания. Дальняя авиация является компонентом стратегических ядерных сил, составной частью Воздушно-космических сил и служит для решения задач на всех стратегических направлениях.

На вооружении дальней авиации состоят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95мс, авиационный ракетный комплекс МиГ-31и, дальние бомбардировщики Ту-22м3, самолеты-заправщики Ил-78, учебные и транспортные самолеты различных модификаций.

Дальняя авиация берет свое начало от эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец» - первого в мире соединения тяжелых бомбардировщиков. За годы Первой мировой войны экипажи эскадры выполнили около 400 боевых вылетов на разведку и бомбардировку объектов противника.

В годы Великой Отечественной войны экипажи Дальней авиации вступили в бой с захватчиками одними из первых - уже в полдень 22 июня 1941 они вели боевые действия по уничтожению скопления немецко-фашистских войск в районах Сувалки и Прасныш.

За годы войны экипажи дальних бомбардировщиков совершили около 220 тысяч боевых вылетов, сбросили на войска и объекты противника более двух миллионов бомб.

Личный состав дальней авиации в течение прошедшего года принимал участие в специальной военной операции, тренировках и других мероприятиях боевой подготовки.

Также были выполнены задачи воздушного патрулирования над акваториями Северного Ледовитого и Тихого океанов, Балтийского, Баренцево, Берингово, Восточно-Китайского, Желтого, Норвежского, Северного, Черного, Чукотского и Японского морей. В том числе, два совместных патрулирования с экипажами стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС Народно-освободительной армии Китая.

В 2024 году боевые самолеты были модернизированы - на борту появилось современное цифровое оборудование, что позволило повысить точностные характеристики применения авиационного вооружения, надежность авиационной техники, а также расширить возможности системы эксплуатационного контроля самолета.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.