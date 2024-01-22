Упавших с трапа «морских котиков» США нашли погибшими

Спустя десять дней американские военные нашли погибшими двух «морских котиков», упавших в воду при попытке подняться на борт корабля у берегов Сомали в Аденском заливе. Об этом сообщили в Центральном командовании вооруженных сил США.

«Два наших пропавших военнослужащих SEAL обнаружены, и их статус изменен на "погибшие"», - цитирует РИА Новости заявление CENTCOM.

Американские военные уже объявили о завершении поисково-спасательной операции. Сейчас они пытаются достать тела погибших.

Напомним, инцидент произошел в позапрошлый четверг. Бойцы спецназа ВМС США соскользнули с трапа во время высадки на судно, которое, предположительно, перевозило иранское оружие.