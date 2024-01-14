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WP: два «морских котика» США упали с трапа и пропали у берегов Сомали

Проводится поисково-спасательная операция.
Владимир Рубанов 2024-01-14 07:24:01
© Фото: US Navy via Globallookpress.com

Два «морских котика» ВМС США упали в океан при попытке подняться на борт корабля у берегов Сомали, сообщает Washington Post со ссылкой на источники. Проводится поисково-спасательная операция.

Инцидент произошел в Аденском заливе в четверг. Американцы готовились к посадке на борт в бурном море и соскользнули с трапа. Пропавших не идентифицировали. Не сразу было ясно, на какое судно они пытались подняться и почему, говорится в сообщении.

Силы США в Аденском заливе проводят в том числе досмотр судов, чтобы убедиться, что они имеют надлежащие полномочия или не перевозят что-то незаконное.

Инцидент не связан с недавними ударами под руководством США в соседнем Йемене и с более широкой международной миссией по защите коммерческих судов от нападений хуситов, утверждает источник издания.

#сша #ВМС США #морские котики #сомали #Моряки #аденский залив
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