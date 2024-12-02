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В Париже перекроют остров Сите во время открытия собора Нотр-Дам

Торжественная церемония открытия собора Парижской Богоматери будет сопровождаться усиленной охраной и ограничением допуска на остров Сите, закрытием неба над столицей Франции.
Марина Крижановская 2024-12-02 03:19:54
© Фото: © IMAGORobert Schmiegelt www.imago-images.de Global Look Press

В Париже намерены усилить охрану острова Сите, на котором располагается старейший собор парижской Богоматери - Нотр-Дам-де-Пари на время торжественной церемонии его открытия и за несколько дней до его открытия.

Согласно заявлению начальника полиции Парижа Лорана Нуньеса, на остров смогут попасть только те водители автомобилей и пешеходы, которые там проживают. О предстоящих изменениях он рассказал в интервью местному изданию Parisien.

«Мы создаем антитеррористический периметр, известный как "Внутренняя безопасность и борьба с терроризмом" (SILT), который охватит весь остров Сите и большую часть левобережных набережных - от Пон-де-ла-Турнель до Пон-Неф», - уточнил парижский чиновник.

Планируется ограничить движение транспорта, включая речной, закрыть магазины. В то же время лавки букинистов будут закрыты со среды, 4 декабря, вечером, службы разминирования проведут их обыск. Парижское небо также возьмут под усиленную охрану.

Кроме того, префект Нуньес подчеркнул, что такие меры безопасности вызваны присутствием высокопоставленные гостей. По его словам, планируется присутствие глав порядка 50 государств. На площадь перед собором сможет попасть еще меньшее количество гостей.

Торжественная церемония открытия визитной карточки Парижа собора Нотр-Дам состоится 7 и 8 декабря. Напомним, что в апреле 2019 года произошел масштабный пожар, который привел к разрушению шпиля, часов и кровли XII века древней церкви. Восстановление 861-летнего архитектурного и христианского памятника обошлось примерно в миллиард евро.

 

 

 

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